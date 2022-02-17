سبب مثير للدهشة.. حل لغز عدم إصابة راقصي الباليه بالدوار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أحيانا نشعر بالدوار عند القيام بجهد بسيط، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن سر عدم إصابة راقصي الباليه والمتزلجين على الجليد بالدوار، رغم قيامهم بالدوران بسرعة كبيرة تصل لست دورات في الثانية.

وقالت المتزلجة الأمريكية، ميراي ناجاسو، التي فازت بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية عام 2018، إنها كانت تشعر بالدوخة خلال الدوران في بداية ممارستها للعبة.

وأضافت لشبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية أنها تعلمت كيفية التركيز وتجاهل الدوخة على مر السنين.

أما أستاذة الهندسة الطبية الحيوية بجامعة جونز هوبكنز، كاثلين كولين، فلديها إجابة علمية أكثر بحسب موقع “الحرة” الأمريكي، إذ تقول إن المتزلجين وغيرهم من الرياضيين يشعرون بالدوار في بداية حياتهم المهنية إن قاموا بالدوران والالتفاف بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أنهم ينجحون في نهاية الأمر في تدريب أدمغتهم لتفسير ذلك الشعور بشكل أفضل.

وتابعت: “هناك تغير أساسي وعميق يحدث في أدمغة الأشخاص مثل الراقصين أو المتزلجين من خلال كثرة التدريبات، مما يؤدي إلى تغيير الدماغ لأسلوبه في معالجة المعلومات”.

وتضيف موضحة: “عندما تدور حول نفسك، فإنك تقوم بتنشيط القنوات نصف الدائرية وأجهزة استشعار الدوران بالجهاز الدهليزي داخل الأذن، وعند التوقف تبقى تلك السوائل الموجودة في تلك الدوائر تدور وغير ثابتة مما يجعلنا نصاب بالدوار جراء إحساسنا الزائف باستمرار الحركة”.

وزادت: “على مدى سنوات من التدريب تتكيف أدمغة المتزلجين لتتعلم كيفية تجاهل ذلك الإحساس الزائف وبالتالي لا يستقبل الدماغ تلك المعلومات الخاطئة”، على حد قولها.

وعادة ما يتعلم الرياضيون بعض الطرق والأساليب لتقليل دوارهم، كاختيار نقطة معينة على جدار الحلبة وجعلها مرجعا بصريا ثابتة؛ بحيث يبدأ الدوران والتوقف عند تلك النقطة البصرية مما يقلل من الشعور بالدوخة.

من جانبه، يقول الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة بوسطن بريجيد دواير، إن الدماغ والأذن الداخلية على اتصال دائم بالجسم ومع بعضهما البعض لتحقيق التوازن.

ويضيف: “بالنسبة لمعظم الناس، الدوخة ليست سوى مشكلة محتملة خلال ممارسة بعض الأنشطة التي تتصف بالقوة والسرعة، ولكن وبشكل مثير للدهشة، فإنه من الممكن حث أدمغتنا بمرور الوقت على التعامل بشكل أفضل مع المهام المذهلة التي نواجهها”.