أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعة عودتها لحسام حبيب.. “هتعملوا ايه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد شائعة عودتها إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، أطلّت شيرين، على جمهورها بإطلالة كلاسيكية ارتدت فيها قميص أبيض، وفيونكا سوداء، وقصة شعر مميزة شديدة السواد، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنانة المصرية منذ أن انتشرت شائعات عودتها لطليقها حسام حبيب.

ونشرت شيرين عبد الوهاب الصورة عبر حسابها الرسمي على تويتر، ووجهت في تعليقها على الصورة نصيحة لمتابعيها قائلة: «خلي ابتسامتك دايمًا، انه يوم الإجازة» ووجهت لهم سؤال: “هتعملوا ايه في الويك ايند؟”.

شيرين كانت حديث الجميع في الوسط الفني والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشرت شائعة عودتها لطليقها حسام حبيب بعد أيام فقط من إعلان انفصالهما رسميًا، ولكنها أصدرت بيان رسمي نفت فيه الأمر برمته.

وجاء في بيان شيرين: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.