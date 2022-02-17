بصورة عاطفية.. جان كلود فاندام يحتفل بعيد ميلاد والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم العالمي جان كلود فان دام صورة مميزة على حسابه في إنستغرام، تجمعه بوالدته إليانا فان فارينبيرج؛ احتفالاً بيوم ميلادها الـ87.

وأرفق النجم الصورة برسالة مؤثرة، أعرب من خلالها عن حبه وتقديره لها؛ حيث كتب في المنشور: “اليوم هو عيد ميلاد أروع امرأة على وجه الأرض، أحبك يا أمي وأتمنى لك حياة صحية طويلة فتاتي الخارقة، هيا يا أصدقاء نهنئ أمي معاً”.

وكان النجم قد كشف سابقاً أن والدته هي المسؤولة عن إدارة صفحته على فيس بوك؛ لأنها تعشق العمل، وقد كانت تعمل في مصنع منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها؛ لذا فهي تستمتع بذلك وكانت تصر على أن تتولى هي إدارة الصفحة؛ لأنها أرادت إسعاد معجبيه.

وكان النجم قد كشف​ عن رغبته بالاعتزال والتقاعد بعد تصوير فيلمه الجديد الذي يشبه الوثائقي؛ حيث يؤدي به شخصيته الحقيقية ويتناول الفيلم مسيرته في الحياة.