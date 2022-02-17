شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاما على "جوه فى قلبى" للنجم هشام عباس.. "فينه وأمى الحبيبة" أبرز أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 20 عاما مرت على إصدار ألبوم "جوة فى قلبى"، الذى تم طرحه فى فبراير 2002 للنجم هشام عباس، واحتل بورصات سوق الكاسيت فى مصر والوطن العربى لأكثر من شهرين وحقق أعلى نسبة مبيعا.

بعد أن قدم هشام أغنية "ناري نارين" وكانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة له، حرص على العمل بجهد أكبر ،حتى تحقق له النجاح مع ألبوم "جوه فى قلبى" الجديد، فقد استمع إلى أكثر من 30 أغنية اختار من بينها 12 أغنية هي ما تم طرحها.

قام هشام بتصوير أغنية "فينه" في لبنان وكانت فرصة ليقدم أغنياته وفي الخلفية أماكن جديدة، وتفصيلات ورقصات جديدة، كنوع من التغيير، وفى هذه الفترة كان الفيديو كليب ركنا رئيسيا من أركان الأغنية، فاهتم به وعامله مثل معاملة الكلمات والألحان والتوزيع.

يقول هشام: أعطاني الله الفرصة لأقدم هذا العمل من خلال المنتج الكبير محسن جابر، فهو منتج فاهم وواع وساعدنى، فى أن أقدم شيئا مختلفا. ويضيف هشام: أنا من عشاق لبنان هذا البلد الجميل.

بدأ التجهيز لتصوير الأغنية بمعاونة زوجته جيهان، واتفقا مع المخرج الأمريكي المعروف فيليب جوتييه، وقاما بوضع تصور بالخطوات والرقصات والملابس .

قام بتصميم رقصات الكليب الفنانة المشهورة أليسار كركلا، وهي ابنة الفنان اللبناني المايسترو عبد الحليم كركلا، مؤسس مسرح كركلا العالمي.. هذا المسرح الذي يؤدي رسالته الإبداعية، منذ أكثر من خمسين عاماً؛ حاملاً التراث وهوية الثقافة العربية إلى أكبر المحافل الدولية.

قدم الفنان هشام عباس أيضا فى البومه "جوه فى قلبى" أغنية خاصة عن الأم وهى "أمى الحبيبة" هذه الأغنية مثلت نموذجاً مختلفًا من شكل الغناء، حملت بداخلها نوعًا من الشجن ومشاعر الابن فى الغربة، ومشاعر الاشتياق لأمه وللأصدقاء والحبيبة.

لحن أغنية "أمى الحبيبة" كان أكثر قرباً للون الغنائي، الذى أصبح موجوداً خلال هذه الفترة، من حيث سرعة الإيقاع في الكلمات والألحان ونجحت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهى من مظاهر الاحتفالات بعيد الأم فى كل عام.. قام بإخراجها المخرج على إدريس.

ألبوم "جوة فى قلبى" ضم 12 أغنية هي: "ياليل- فينه - حاله من حالى - جمالك خطر- شيل إيدك – وانا وياك – رامينى – مين اللى جوه فى قلبى – واحشنى – أد الدنيا – آه ياليل – أمى الحبيبة".

كتب الكلمات أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وصبرى رياض وخالد منير وحسن عطية.. والألحان محمد رحيم وهانى سبلينى ورياض الهمشرى وحسن دنيا وعمرو مصطفى و وليد سعد.. والتوزيع الموسيقى طارق مدكور وهانى سبلينى وهانى يعقوب ومحمد مصطفى وفهد وأشرف محروس ومحمد مصطفى.