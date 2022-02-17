شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى عن إطلالتها فى عيد الحب: "بحتفظ بملابس أغلب أعمالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ليلى علوي الشكر لمتابعيها ومحبيها عقب تصدرها مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم حب البنات، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما.

وقالت في تصريحات عبر برنامج الستات، مع الإعلاميتان مفيدة شيحة، وسهير جودة، إن محبة الناس لها شىء عظيم، كما وجهت لمحبيها الشكر والتقدير على محبتهم لها.

وأكملت الفنانة ليلى علوي: "حب الناس نعمة، وبكون مبسوطة لما أعمل حاجة تعجب الناس، ولما صحيت الصبح ولقيت نفسي تريند ضحكت.. وفرحتي بتريند الفيديو لا توصف شكرًا لكل الفانز".

وأعادت ليلى علوى بعد مرور 18 عامًا، تجسيد المشهد من جديد عبر فيديو على تطبيق التيك توك، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

كما ظهرت ليلى وهي مرتدية نفس الملابس، ونال مقطع الفيديو إعجاب الكثيرين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة ليلى علوي، على تصدرها مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم حب البنات، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما.

وقالت: "أنا كنت سعيدة جدًا عشان كل الناس شافت مقطع الفيديو اللي اتنشر فى يوم عيد الحب، والتريند اللى حصل سببه محبة الناس".

وأضافت الفنانة ليلى علوي، أنها تحتفظ بذكرياتها، مؤكدًة أنها تحتفظ بملابس أغلب الأعمال التى قدمتها على مدار السنوات الماضية.

أكملت: "حبيت فى يوم عيد الحب أوصل للناس إن اليوم دا مش للحبيبة فقط، دا للجميع الحب فى الصحوبية والأهل والجيران، أنا بحتفظ بالحاجات العزيزة عليا ومش بحب الكراكيب داخل المنزل، وبشكر كل الناس على محبتهم لي".