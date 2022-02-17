شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things يعرض على جزأين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والخيال Stranger Things، طرح الموسم الرابع والأخير من المسلسل على جزأين الأول يوم 27 مايو، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وطرحت الصفحة الرسمية للمسلسل عدد من البوسترات الرسمية منذ قليل، والتي جاء بعضها في الكثير من الأماكن المختلفة المقرر ان تدور احداث الحلقات المقبلة بها ومنها روسيا التي ستشهد الكثير من الاحدث بها.