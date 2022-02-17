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شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things يعرض على جزأين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والخيال Stranger Things، طرح الموسم الرابع والأخير من المسلسل على جزأين الأول يوم 27 مايو، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.
وطرحت الصفحة الرسمية للمسلسل عدد من البوسترات الرسمية منذ قليل، والتي جاء بعضها في الكثير من الأماكن المختلفة المقرر ان تدور احداث الحلقات المقبلة بها ومنها روسيا التي ستشهد الكثير من الاحدث بها.
وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دور رئيسي في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.
شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.