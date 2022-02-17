شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مكرمين فى مهرجان مسرح الجنوب فى دروته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والمقامة فى محافظة الأقصر فى الفترة من 15 إلى 20 مارس المقبل تحت شعار "إبداع متنوع فى الجمهورية الجديدة" عن المكرمين خلال الدورة السادسة دورة المخرج الكبير خالد جلال والتى تقام برعاية وزارة الثقافة وجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة بالأقصر .

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن إدارة المهرجان وقع اختيارها على تكريم 8 شخصيات لهم دور كبير فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، وهم؛ المهندس عماد بيومى و د . محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر و د. مصطفى سليم أستاذ الدراما والنقد المسرحى بأكاديمية الفنون والكاتب الكبير بكرى عبد الحميد وتكريم اسم الراحل محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى .

ومن الخارج سيتم تكريم المخرج العمانى يوسف البلوشى والمخرج الفرنسى رومان لافال والممثل البولندى كريستوف روجاسيفيتش.