شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يكشف عن عمل فنى يجمعه مع على الحجار وهبة مجدى وعادل حقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن عمل فنى غنائى يجمعه بالمطرب الكبير على الحجار والفنانة هبة مجدى والموزع الموسيقى عادل حقى والمخرجة يسر فلوكس، سيتم طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى لهذا العمل.

ونشر هيثم صورة مع صناع العمل، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مع الأستاذ والفنان الكبير الخلوق على الحجار والفنانة والصوت الجميل هبة مجدى والمخرجة يسر فلوكس وأخى الموزع عادل حقى، يجمعنا عمل مهم الفترة القادمة إن شاء الله".





وسبق وانتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، منها أغانى "أيامى"، من كلمات سارة سعيد، توزيع محمد الشاعر، "بداية أجمل" من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى حسين النجار، " كان لينا ناس" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى حسين النجار وجيتار مصطفى أصلان وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

ومن أغانى الألبوم أيضا "زى زمان"، وهى من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى عادل حقى، هندسة صوت مصطفى رؤوف، "عدو الستات" وهى من كلمات نسمة فؤاد، توزيع موسيقى حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، جيتار مصطفى أصلان.

وكانت آخر أعمال هيثم نبيل طرح دويتو مع المطرب هيثم شاكر اسم "كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.