الليلة.. انطلاق الحلقة الثانية من "الدوم" وانطلاق منافسات المتسابقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستأنف برنامج الدوم حلقاته اليوم الخميس وغدا الجمعة على قناة ON لتبدأ منافسات المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية والتي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، ويتم التحكيم بمشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.