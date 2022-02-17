ياسمين صبري تنشر صورا جديدة.. والجمهور: "تبارك الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث ظهور لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ياسمين، صورتين من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا خواتي على القمر"، "عسل"،"جمالها"، "ما شاء الله.. تبارك الله"، "ما هذا الجمال يا ياسمينتي"، "والله قمر"، "بتجنني يا راقية".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها السينمائي الجديد "شغل عصابات"، ويعد أولى بطولاتها المطلقة في السينما.