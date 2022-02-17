يسرا تشوق لجمهورها لأولى حلقات برنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شوقت الفنانة الكبيرة يسرا، جمهورها ومتابعيها، لأولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" الذي يعرض مساء الليلة.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "استوني الليلة أنا ولجنة التحكيم في أولى حلقات برنامج الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب، واستمتعوا بأقوى وأجمل المواهب في مصر والشرق الأوسط، الساعة 10 مساء على قناة (أون)".

وتشارك الفنانة الكبيرة يسرا في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل إلى جانب كل من المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.