فيديو طريف.. شاب يتّبع طريقة ذكية ليمنع صديقته من الصراخ في وجهه!

انتشر فيديو طريف على تطبيق تيكتوك يُظهر شابا يتّبع طريقة ذكية مع صديقته أمكنته من الاحتفاظ بمبلغ مالي جيد.

وكشف الشاب “اسحق راميرز” أنه خصّص مبلغ 360 دولارا السنة الماضية كي يشتري هدية قيّمة لصديقته بمناسبة عيد الحب، الّا انه اتبع قاعدة تقضي بأنه سيسحب دولارا واحدا من المبلغ في كل مرة تصرخ صديقته في وجهه عندما يتعاركان. وفي نهاية السنة لم يبقَ سوى 40 دولارا من المبلغ المذكور.

الفيديو الذي نشره اسحق عبر تيكتوك، شوهد أكثر من 9 ملايين مرّة، ويُظهر فيه ظرفًا يحوي على مبلغ من المال مكتوب عليه: “دلّع نفسك يا ملك”.

ويقول الشاب في الفيديو: “السنة الماضية خصّصت 360 دولارا كي أشتري هدية لصديقتي في عيد الحب لكنني كنت أسحب دولارا واحدا في كل مرة تصرخ في وجهي. الآن، بقي فقط 40 دولارا للهدية واحتفظت بـ 320 لنفسي”.

وأشاد عدد من الاشخاص في التعليقات بفكرة الشاب. وعلّق آخرون: “حان الوقت أن تجد صديقة أخرى، اذا تقوم صديقتك بالصراخ في وجههك 320 يوما في السنة”.

ومن ضمن التعليقات قال أحدهم: صرخت بوجهه 320 مرّة في 365 يوما. لا يُعقل. ونصحه آخر بالانفصال عن صديقته حيث قال: “وفّر 360 دولارا وانفصل عنها”.

@iisaac.ramirezz Now all she’s getting is flowers and chocolates #MACChallengeAccepted #GetTheWChallenge #TeamofTomorrow ♬ Before I Knew It – Mason Ramsey