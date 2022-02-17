منتخب لبنان لكرة السلة يعود الى بيروت بطلًا للعرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

وصل منتخب لبنان لكرة السلة الى مطار بيروت الدولي، بعد ظهر الخميس، عائدا من الإمارات العربية المتحدة، على متن طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الاوسط” احتفل طاقمها بفوز المنتخب على متنها، بعد إحرازه لقب بطولة العرب الـ 24 للمنتخبات العربية في كرة السلة اثر فوزه على تونس في المباراة النهائية التي جرت بينهما في قاعة نادي “النصر” في دبي، امام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.

وقال نائب رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة ضومط كلّاب من مطار بيروت: “بانتظارنا استحقاق كبير وهو التأهل إلى كأس العالم ونتمنى أن نلقى الدعم المطلوب”.

وكان لبنان قد أحرز بطولة العرب الـ24 للمنتخبات في كرة السلة، بفوزه على تونس 72 – 69 في المباراة النهائية التي أجريت بينهما في قاعة نادي النصر بدبي أمام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.

وتعملق المنتخب اللبناني في الشوط الرابع الأخير بعدما تقدم بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الثالث، وتمكن من العودة الى مجريات المباراة بعد سيطرة تونسية في بداية الشوط الأخير.

واستبعد الحكم عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة مدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني في الشوط الرابع بسبب اعتراضه. وتقدم التونسيون في هذا الشوط بفارق 9 نقاط 66 – 57، الا ان اللبنانيين قلصوا الفرق الى ثلاث نقاط 65 – 68، ثم الى نقطة واحدة 67 – 68 قبل النهاية بـ 1:14 دقيقة عبر رميتين حرتين لوائل عرقجي.