ديانا كرزون.. هكذا تخلصت من وزنها الزائد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة الأردنية ديانا كرزون عن بداياتها الفنية، وقالت أن كل ما شغلها عندما شاركت في برنامج المواهب “سوبر ستار” هو كيفية إيصال صوتها للجمهور وليس شكلها على الإطلاق، لأن وزنها حينها كان زائداً ولكن لم يكن هذا عائقاً في الحصول على اللقب.

وأوضحت ديانا كرزون، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، أنها حصلت على لقب “سوبر ستار العرب”، بشكلها الذي تفتخر به قبل إنقاص وزنها، مبينة أن هدف الوصول إلى الناس كان أكبر دليل على أن الأمر لم يكن له علاقة بالشكل، إضافة إلى فوزها باللقب، متابعة: “لو كنت مهتمة بالشكل المثالي لم أكن سأشارك”.

وبينت ديانا كرزون، أن مشاركتها في برنامج “سوبر ستار” تسبب في تغيير مجرى حياتها تماماً، حيث جاءت تلك المشاركة بعد تخرجها من الجامعة مباشرة، وحينها تحولت إلى نجمة بشكل مفاجئ وأصبحت لديها شركة إنتاج وسفر وتصوير وحفلات، ولم يكن عمرها قد تخطى 18 عاماً.

وبشأن عملية إنقاص الوزن، قالت ديانا كرزون، إنها أجرت تلك العملية في مصر عام 2005، ولجأت إليها من أجل نفسها، مردفة: “كنت سعيدة بذلك ولا أعرف لماذا حدث كل هذا الهجوم علي بعدها”.

يذكر أن ديانا كرزون اقتنصت بلقب “سوبر ستار العرب” بعد تفوقها على منافستها السورية رويدا عطية، وكان أول ألبوم يصدر لها بعنوان “ديانا سوبر ستار العرب” عام 2003 مع شركة ميوزيك ماستر، وحققت أغنيتان منه شهرة واسعة وهما “إنساني ما بنساك” و”الشر برا وبعيد”.