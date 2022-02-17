شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد للموسم القادم من مسلسل Stranger Things.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال والدراما Stranger Things عن بوستر جديد للموسم المقبل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، والمقرر ان تدور احداثه في روسيا بعد اكتشاف الكثير من المفاجآت والكواليس في التريلر الأخير للموسم الرابع المقبل.



Stranger Things

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دور رئيسي في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، مقطع فيديو يظهر من خلاله أبطال العمل الدرامي الشهير، حيث يلهون ويلعبون خلف الكواليس، تزامنًا مع طرح الملامح الأولي للعمل رسمياً منذ أسابيع قليلة.