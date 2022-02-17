شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: استنونى الليلة فى أولى حلقات برنامج "الدوم" 10 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "الدوم" على قناة on، ووجهت يسرا رسالة لجمهورها عبر صفحتها "انستجرام" موقع الصور والفيديوهات، " استنونى الليلة أنا ولجنة تحكيم في أولى حلقات برنامج الدوم، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، الساعة 10 مساءً على قناة on، واستمتعوا بأقوى وأجمل المواهب.

ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج في الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب في أكثر من مجال وهى: التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول، من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التي واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.

ويهتم برنامج الدوم بتدريب هؤلاء المواهب على أعلى مستوى، من خلال لجان التحكيم، ففي فئة التمثيل تضم اللجنة النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني فتتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.