شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: الخطوة المقبلة مفاجأة هتفرحكوا .. والجمهور يتساءل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة صابرين لخطوة جديدة تتكتم على تفاصيلها فى الوقت الحالى، وشوقت جمهورها بنشر صورة من خلال صفحتها على انستجرام، وكتبت قائلة: "الخطوة القادمة هتفرحكوا جدا إن شاء الله"، وانهالت عليها التعليقات والأسئلة منها ما هى المفاجأة؟، وتساءل آخرون هل هو عمل فنى جديد أم لا؟

من ناحية أخرى كشفت صابرين عن مشاركتها فى مسلسل "الحلم" فى مداخلة هاتفية على قناة الحياة ببرنامج "الحياة اليوم"، وأكدت أن العمل قوى ومميز جداً ولهذا السبب شاركت فى بطولته موضحة أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، تكون فيه حنية".

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حى الأسمرات وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى مناطق أكثر كرامة بعدما عانوا من كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال.