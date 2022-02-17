ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة شقيقها طليق داليا البحيرى وسوسن بدر… شاهدوا كم كان وسيمًا

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 05:43 مساءً - أحيت الفنانة المصرية ناهد السباعي الذكرى الثامنة لوفــاة شقيقها فريد المرشدي، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث سير مروع عام 2014.

ناهد السباعـي نشرت مجموعة من الصور جمعتها بشقيقها الراحل، على حسابها الخاص على موقع التواصل “إنستجرام”، بالإضافة لصور أخرى جمعته مع ابنته الوحيدة قسمت من طـليقته الفنانة داليا البحيري.

الفنانة المصرية وجهت رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل، حيث كتبت على تلك الصور التي شاركتها لأحياء ذكرى وفاته: “وحشتني قوي قوي قوي فات ٨ سنين وحقيقي مش مصدقة نفس الوجع و نفس الوحشة “.

وأضافت: “ربنا يجمعني بيك علي خير يا احلي و اطيب قلب في الدنيا.. اللهم ارحــمه برحـــمتك الواسعة يا الله اشـــتقت لأخي المـــيت يا رَبّي اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وارزقه الراحة في مرقـــده، وكن رحـــيماً به يا أرحـــم الراحــمين”.

من هو فريد المرشدي؟

وفريـد المرشدي هو منتج وممثل مصري، وهو الأخ غير الشقيق لناهد السباعـي، وإبن المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان.

تزوج فريـد المرشدي من الفنانة سوسن بدر، وبعد انفصالهما تزوج من الفنانة داليا البحيري، ورزق منها بابنتهما “قسمت”.

لقي فريـد المرشدي، مصـرعه فجر يوم الاثنين،17 فبراير 2014، إثر تعرضه لحـــادث سيارة على طريق السويس.

علاقة سوسن بدر بإبن صديقتها

وعن بداية علاقته بالفنانة سوسن بدر التي هي صديقة أمه المنتجه ناهد فريد شوقي، كانت في إحدى مواقع التصوير، ليبدأ الحديث بينهما عبر الهاتف بعد انتهاء التصوير، وحدث تبادل للإعجاب بينهما على الرغم من كونه أصغر منها بـ 15 عام.

وترى الفنانة سوسن بدر، أن فارق السن بين الزوجين لا يعتبر مشكلة على الإطلاق، فتري أن نحن نمنع الأمر بحجة العادات والتقاليد، قائلة: «لا عيب في الحلال ولا مانع أن تتزوج المرأة رجلاً أصغر منها في السن».

وبالفعل أتصلت بدر بصديقتها -والدة فريد المرشدي- المنتجة الشهيرة ناهد فريد شوقي وأخبرتها بالعلاقة مع ابنها: «إبنك بيكلمني»، لترد ناهد فريد شوقي: «آه ما انا عارفة أنه معجب بيكي، وخلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه، ارتبطوا مارتبطوش، علاقتنا احنا كأصدقاء خليها بعيد».

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