شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يعلن اختراق صفحاته على فيس بوك ويؤكد: ما ينشر مليش علاقه به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان السورى مجد القاسم لـ"الخليج 365"، إن صفحته الرسمية وحسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" تم اختراقهما اليوم، موضحاً أن كل ما ينشر على الصفحة أو الحساب من أشياء متعلقة بداعش وغيره ليس له علاقة به ولا يعبر عنه تماماً، وأنه يعمل حالياً على استعادة الصفحة والحساب وإعادتهما إلى إدراته مرة أخرى.

وخيم الحزن على مجد القاسم الشهر الماضى بعد وفاة والدته وتشييع جنازته في موطنه سوريا، حيث نعى القاسم والده عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وكتب:" "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدى المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا أبى ويقدرنا عالصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وكان المطرب مجد القاسم قد طرح أغنية فى نهاية العام الماضى تحمل اسم "مجنون رسمى" باللهجة الشامية وهى من كلمات برهان الجرمانى، ألحان وجدى الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.

وذلك بعدما طرح قبلها ديو رومانسى يجمعه بالمطربة الشابة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب" من كلمات محمد شوقى وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

كما طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهى، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور، والأغنية ترصد الحالة الاجتماعية فى المعاملات الإنسانية الذى نمر بها.