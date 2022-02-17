شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل فى كواليس مسلسل "مكتوب عليا" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أكرم حسنى تصوير مشاهده مسلسل "مكتوب عليا"، داخل عدة مواقع منها عدة مناطق منها أحد فيلات التجمع الخامس وأحد الفنادق، وننشر مجموعة صور تجمع بين صناع العمل منهم النجمين أكرم حسنى وعمروعبد الجليل والمخرج خالد الحلفاوى.

ودخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق من أجل الانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.



أكرم حسنى فى موقع تصوير مسلسله "مكتوب عليا"