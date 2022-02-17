شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب بإطلالة مميزة فى إجازة نهاية الأسبوع: حافظوا على ابتسامتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى إطلالة جديدة خلال الاحتفال بإجازة نهاية الأسبوع، حيث ظهرت مرتدية بلوزة بيضاء اللون مزينة بـ"ببيونة" وحمالات سوداء، مع تسريحة شعر مميزة، ناصحة جمهورها ومتابعيها بأن يحافظوا على ابتسامتهم فى نهاية الإجازة الأسبوعية.

ونشرت شيرين، صورتها بالإطلالة المختلفة، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "حافظ على ابتسامتك.. إنها عطلة نهاية الأسبوع"، مستطلعة رأى جمهرها عن كيفية قضاء الإجازة لكل منهم، قائلة: "حتعملوا ايه في الويك إيند؟".



شيرين

وما زالت شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند خلال الفترة الأخيرة وعودتها تلاقي رد فعل كبير من كل جمهورها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".

برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم به المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.