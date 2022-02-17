شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف نصيحة سيد رجب لبناته بعد أزمة كارولين عزمى فى "أبو العروسة3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مؤثر يجمع بين الفنان سيد رجب والفنانة كارولين عزمى والفنانة ولاء الشريف خلال أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "أبو العروسة" فى موسمه الثالث، الذى يذاع على قناة dmc ، يومياً من السبت إلى الأربعاء، وجه بطل العمل نصيحة أب لبناته وخصوصا هاجر ابنته بعد الأزمة التى مرت بها مؤخراً فى حفل زفافها، وتصدر المشهد تريند جوجل والسوشيال ميديا.

قال سيد رجب "عبد الحميد" لبناته خلال الحلقة " أنا معنديش إجابة على أسئلتك يابنتى ولكن حاسس بيكى وبكل الألم اللى جواكى.. أدينى فرصة ياهاجر أبكى مكانك والضربة اللى مبتموتش بتقوى وأنتى ست مش عادية أنتى ألماظ بنتى الصغيرة اللى وقعت وقامت".

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.