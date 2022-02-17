أحمد حسن راؤول يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة معاناة تامر حسني من أزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل يعاني الفنان تامر حسني من أزمة صحية؟، سؤال تردد عبر صفحات رواد موقع فيسبوك، عقب تداول منشور يطالب بالدعاء له.

الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يثار، وقال :"ما نشر إشاعة، الفنان تامر حسني في صحة جيدة، وفل الفل".

وأضاف: "الفنان تامر حسني، إنتهى مؤخرا من تسجيل أغنية من كلماتي، وألحان إسلام زكي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام"

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.