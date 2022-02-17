نخبة من لجان التحكيم.. انطلاق أولى حلقات برنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الليلة في تمام الساعة الـعاشرة مساءً حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر قناة ON ضمن المرحلة الأولى من المنافسات بين المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج.

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى إبراهيم والاعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ ل ٢٨ عاماً من حميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات ل ١٥ ألف مشترك

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.