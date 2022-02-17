كارول سماحة تنشر فيديو لاستقبال الجمهور لها بحفل دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها من كواليس حفلها الأخير بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت "كارول" في الفيديو خلف الكواليس، ودخلت بعدها للغناء على خشبة المسرح وسط احتفاء جمهورها.

بينما علقت على الفيديو قائلة: "لحظة دخولي مسرح دار الأوبرا المصرية أمس، واستقبال الجمهور المصري الرائع، حفلة عيد الحب".

وأحيت الفنانة اللبنانية مساء أمس الأربعاء الموافق 16 فبراير حفل عيد الحب، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، أبرزها: "فوضى، غالي عليا، انسى همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، أضواء الشهرة".

كما قدمت أغنية "ودارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل الحضور، وأهدت "كارول" باقة ورد لزوجها خلال الحفل.