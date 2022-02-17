فيديو.. ماجد المهندس يطرح "قررت أسولف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت شركة روتانا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، فيديو كليب "قررت أسولف" للفنان العراقي ماجد المهندس.

أغنية "قررت أسولف" من كلمات الأمير سعود بن محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية: "قررت أسولف عن عيونك وأحاكيك، وأقول هذي وش وراها وهذيك، عين تبين نبض قلبك وروحك، وعين تستر في ذراها خوافي، من نظرتك كان الأمل وانتظاره، منه اشتعل نبض القلوب وشراره، لا تنتظر أسمح تذوب الأماني، وأنا أعرف إنك جيتني بكل ما فيك".

يذكر أن آخر أعمال المطرب ماجد المهندس، كانت أغنية تحمل اسم "مسكين" وطرحها في أكتوبر الماضي، وهي من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، وتوزيع سيروس.