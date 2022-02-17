تدافع جماهيري حول محمد إمام يمنعه من تصوير "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان محمد إمام، لتدافع جماهيري شديد في موقع تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عمهم" بـ "شبرامنت"، الأمر الذي جعل التصوير يتوقف تماماً وتم نقله إلى موقع آخر، بسبب استجابة الفنان الشاب للجمهور الذي كان يرغب في التقاط الصور التذكارية معه.

وأجبر الجمهور محمد إمام، على نقل موقع تصوير الفيلم إلى مكان آخر، بعدما بدأ الجمهور يتدافع في موقع التصوير، وتدخل "بودي جارد" لإنقاذ "إمام" من الزحام الشديد، بعدما كاد يتعرض للسقوط.

وشارك محمد إمام، مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستجرام"، وثق من خلاله لحظات تدافع الجمهور نحوه حتى أنه كاد يسقط أرضاً بعد تسابق الجميع إليه لسرعة التصوير معه.

وعلق الفنان محمد إمام على الفيديو قائلا: "حبايبي اللي خلوني معرفتش أصور عمهم".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من: سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي، وأيتن عامر.