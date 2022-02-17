أول ظهور لزوجة حسين الجسمي الحسناء… شاهدوا جمالها وخفة روحها

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 03:50 مساءً - تداول عدد من روّاد مواقع التواصل من خلال صفحات معنيّة بأخبار النجوم والفنانين على السوشيال ميديا، صورًا للنجم الإماراتي حسين الجسمي برفقة سيدة جميلة، خلال جلسة تصوير خضع لها قبل عدة سنوات.

ونالت تلك الصور إعجاب محبي الفنان الكبير، وأشار الكثيرين خلال التعليقات أن تلك الشابه هي زوجته المغربية “حسناء” التي امتنع الجسمي ولفترة طويلة عن كشف أى صورة لها أو اقحامها في عالم الشهرة.

المغربية حسناء، فاجأت المتابعين بجمالها المبهر وشكلها الودود، الذي لقي استحسان المعجبين الذين اعتبروا اسمها مطابقًا لأوصافها، مع العلم أنه ليس مؤكدًا أن تلك السيدة هي زوجة الجسمي.

ومن المعلومات القليلة المتداولة عن الحياة الشخصية للمطرب الأماراتي حسين الجسمـي البالغ من العمر 43 عامًا، أنه متزوج من الشابة “حسناء” ذات الجنسية المغربية وهي فتاة جذابة ورائعة تحمل الجمال والرشاقة، ورزق منها الجسمي بإبنة واحدة، ولكنه لا يصرّح بأي شيء عن حياته الخاصة، فمن المعروف عنه أنه لا يتكلم بشأن أسراره العائلية في أيًا من لقاءاته الإعلامية، كما أنه كتوم بدرجة شديدة.

“أنتى أعيادى” .. حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه

وعلى الصعيد الفنّي، طرح الفنان حسين الجسمـي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان “أنتي أعيادي”، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد.

وفي سياق متصل أعلن الفنان الإماراتى حسين الجسمى على صفحته الخاصة بـ«تويتر» عن مشاركته فى مهرجان الكويت الأول، والمقام هذا الشهر في الكويت، احتفالاً باليوم الوطني الكويتى يوم 25 فبراير الجارى.

ونشر صورة بوستر حفله الجديد، والذي يشارك به مع الفنان بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي، ووجه الجسمي رسالة لجمهوره الكويتي قائلاً: ” للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي”.

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم “دولة غرام”، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحى، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جدًا.

واحتفل الجسمى مؤخرًا، بتخطى أغنيته “بالبنط العريض” لأكثر من 500 مليون “نصف مليار” مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

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