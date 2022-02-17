رقصت بعد وفاة شقيقتها.. فيفي عبده: “الدنيا لازم تمشي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكرت الفنانة المصرية فيفي عبده كل من واساها في مصابها بوفاة شقيقتها الحاجّة هدى، كما ردّت على من انتقدوا ظهورها في فيديو راقص بعد فاجعتها.

وقالت عبده في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “طبعاً الدنيا لازم تمشي، وده حال الدنيا، أنا بشكر كل الناس اللي عزّوني في أختي ومكنتش عارفة على مين ولاّ مين… أنا بشكر حنيتكم عليّا وبشكر كل واحد واساني في زعلي، ربنا يخلّي معجبيني والفنانين وكل الجمهور اللي واساني في زعلي وعياطي وفي حزني على أختي”.

من ناحية أخرى، تعود فيفي عبده إلى دراما رمضان بمسلسل “شغل عالي” حيث تواصل تصوير مشاهدها فيه والتي تجمعها مع شيرين رضا، وذلك في مدينة السادس من أكتوبر داخل إحدى الفيلات هناك.