مايا دياب تضجّ أنوثة في كواليس “ليليي”.. لقطات تنشر لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات حصرية من كواليس كليب أغنيتها الجديدة “ليليي” والذي طرحته مؤخرًا بمناسبة عيد الحب.

وظهرت مايا دياب بكامل أنوثتها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وهي تقوم ببعض حركات الرقص برفقة مساعدين في كواليس تصوير “الكليب”، إلا أنها وجّهت نصيحة لمتابعيها بعدم القيام بهذه الحركات في منازلهم. وكتبت: “لا تحاولوا القيام بما أفعله في منازلكم”.

أغنية “ليليي” من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب فهو من إخراج رجا بعمه. وتعود مايا دياب من خلال هذا العمل إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.