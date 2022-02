صديق جديد لـ روبرت باتينسون في The Batman.. والشرط؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سلط الفنان العالمي روبرت باتينسون الضوء على خططه لإضافة صديق جديد في فريق عمل سلسلة The Batman من أجل المستقبل.

وحدد باتينسون شرطه لضم صديق جديد له، قائلاً: “يجب أن يكون في الثالثة عشرة من عمره، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأقبل بها”.

خلال المقابلة، واصل باتينسون شرح اختياره واعترف بأنه أحب القصة المصورة لعام 1988 لجيم ستارلين وجيم أبارو، في ذلك، تم قتل روبن الثاني بوحشية من قبل الجوكر، فقط ليعود نسخة أكثر فتكاً من باتمان.

وتابع الفنان العالمي: “الناس خائفون جداً من ذلك، لكنه نوع من الإثارة، أعتقد أنه سيكون إضافة ممتعة حقاً”.

كما كشف باتينسون عن أسماء بعض من الشخصيات الشريرة أعداء باتمان التي يريد إضافتها للسلسلة القادمة، وذلك بالرغم من عدم تقرير شركة Warner Bros وجود أجزاء جديدة من العمل أو لا.

وقال باتينسون: “أود أن أقاتل شخصية Court of Owls، حيث أعتقد أنه يمثلون نوعا جديدا من الشر، The Court of Owls هم جماعة سرية للجريمة المنظمة تقودها عائلات ثرية من جوثام يرتدون أقنعة البومة الذين يوظفون قتلة متحولين لتنفيذ أوامرهم”.

وتابع: “أما الشرير الآخر الذي أريد مواجهته هو Calendar Man، الذي يرتكب جرائم تتوافق مع العطلات والتواريخ المهمة”.

وتم ابتكار شخصيات The Court of Owls بواسطة سكوت سنايدر وجريج كابولو، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع “nme”، أما شخصية Calendar Man وصفت على أنها شريرة ساخرة ولكن تم تطويرها لاحقاً إلى قاتل متسلسل مزعج.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمن فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max في أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائي المقرر في 4 مارس.