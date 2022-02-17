جوني ديب يحصل على وسام “المزايا البارزة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر النجم جوني ديب، عن سعادته بالحصول على وسام “المزايا البارزة”، معتبراً نفسه في بداية حياة جديدة، حيث نال الميدالية الذهبية في صربيا، من جانب الرئيس الصربي الجديد للبلاد.

وقال ممثل هوليوود جوني ديب، إنه على وشك بدء حياة جديدة، وفق ما أفاد الرولينغ ستون، حيث تلقى “ديب” الجائزة من ألكسندر فوسيتش، الذي أشعلت رئاسته احتجاجات عديدة في البلاد بسبب الحكم الاستبدادي والفساد، في احتفال خاص بيوم الدولة الصربية في بلغراد.

وفي خطاب القبول، شكر جوني ديب، فوسيتش، على هذا الشرف الذي ناله بالحصول على ذلك الوسام والميدالية وشبهه بـ”إعادة البداية” في حياته.

وتابع جوني ديب، في تعليقه قائلاً: “أشكركم على لطفكم وما منحتموني إياه”، واقتبس “ديب” كلمات من رواية “البلقان” فقال: “أنا الآن على وشك حياة جديدة وأنا أحب ذلك.. أحب إعادة البداية.. وأنا أحب أن تبدأ هذه البداية هنا”.

وجاء حصول جوني ديب، على وسام “المزايا البارزة في الأنشطة العامة والثقافية”، وخاصةً في مجال الفن السينمائي والنهوض بجمهورية صربيا في العالم

يذكر أن جوني ديب، ظهر مؤخراً في فيلم “ميناماتا” وسلسلة مسلسله التلفزيوني “بوفينز” محققاً نجاحاً كبيراً.