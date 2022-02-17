شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد وهند عبد الحليم تنضمان لأسرة مسلسل "أزمة منتصف العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانتان هند عبد الحليم، والأردنية ركين سعد إلى أسرة مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة والمقرر انطلاق تصويره بعد غدا السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث سافر معظم فريق العمل إلى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير.

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وهند عبد الحليم، وركين سعد، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، حول العلاقات العاطفية حول ريهام عبد الغفور التي دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديه ابنة وهى رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.

يذكر أن هند عبد الحليم قدمت مؤخراً بطولة حكاية "تقلها دهب" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا انا" الذى تم عرضه على قناة dmc وجسدت دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو الأخيرة، وشارك في بطولة العمل سارة عبد الرحمن وهلا السعيد.

أما ركين سعد فكان آخر أعمالها فيلم "العارف" الذى تم عرضه في السينمات العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.