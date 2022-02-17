شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا، وسط الاحتفال بعيد ميلادها، وكتبت صفاء : "النهاردة يوم مش عادي النهارده عيد ميلادي، السنه دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال".



صفاء جلال

واضافت : " خلوا بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض ادعولي، بحبكم قوي من قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال حكاية "حلم حياتي" ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا".

وشارك في بطولة الحكاية: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام قمر، هدير عبدالناصر، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.