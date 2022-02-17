من هو هادي الباجوري؟.. لن تصدق أنه كان متزوج من هذه النجمة المعتزلة قبل ياسمين رئيس

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 02:47 مساءً - أثار المخرج هادي الباجوري الجدل وتعرض لهجوم كبير من قبل النشطاء وبعض مشاهير السوشيال ميديا، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة خلال استضافته في برنامج “كلام الناس”، حيث قال بأنه لا يمانع لديه في تقبيل زوجته الممثلة “ياسمين رئيس” في المشاهد الرومانسية.

كما دافع المخرج عن هند صبري بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسلها الجديد “البحث عن علا“، حيث قال: “إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!”.

وقد أثارت تلك التصريحات الجريئة جدلًا واسعًا ما عرض المخرج المصري للهجوم والإنتقادات اللاذعة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج هادي الباجوري

هادي الباجوري هو مخرج ومنتج مصري ولد في عائلة فنّية، فوالده هو الصحفي والمنتج التلفزيوني (جميل الباجوري) وخالته هي الممثلة الراحلة (زيزي البدراوي)، وشقيقه هو المخرج وكاتب السيناريو الراحل (سامح الباجوري) بدأ حياته الفنّية كمنتج منفذ ثم اتجه للإخراج في أواخر التسعينات.

أخرج هادى المئات من الإعلانات والأغاني المصورة لأبرز المطربين العرب، وبلغت عدد الأغنيات التي قام بتصويرها 30 أغنية أما الإعلانات المصورة التي أخرجها فقد تجاوزت الـ 300 إعلانًا كان من ضمنها إعلانات لشركات متعددة الجنسيات. في 2011 أخرج فيلم (واحد صحيح) وكان فيلم افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2011، حيث شارك في مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة، وفاز بجائزة أفضل عمل إخراجي أول من المركز القومي للسينما بـ مصر.

يعتبر مسلسل (عرض خاص) وهو أول مسلسل من إخراج (هادى الباجوري) والذي تم تصويره على شريط سينمائي قياس 16 ملم هو المسلسل الأول الذي يتم تصويره بهذه الطريقة في الشرق الأوسط. في 2001 أسس مع (هاني أسامة) شركة (The Producers) للإنتاج السينمائي بهدف تأسيس شركة إنتاج رائدة.

في 2014 أخرج فيلم الرعب (وردة) من إنتاج شركته (The Producers) وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بأسلوب (مقاطع فيديو تم العثور عليها) وهو أسلوب معروف بالخارج خاصًة في أفلام الرعب والأفلام المستقلة ويعتمد أن تقوم القصة أو جزء أساسي منها على مجموعة من مقاطع الفيديو الغامضة لأفراد عايشوا ظاهرة خارقة وسجلوا أو حاولوا تسجيل الأحداث التي حدثت لهم.

وتزوج المخرج (هادي الباجوري) من الممثلة (ياسمين رئيس) في العام 2014، والتي قابلها أثناء إخراج مسلسله (عرض خاص) التي كانت هي إحدى بطلاته يُشار أن هادي الباجوري سبق وتزوج من الفنانة المعتزلة حنان ترك.

هادي الباجوري يثير الجدل بتصريحاته عن زوجته ياسمين رئيس

وكان المخرج المصري هادي الباجوري قد أثار الجدل بسبب تصريحاته عن علاقته بها وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: “معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، وبفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي”.

وأكد أن “البوسة” في فيلم “قمر 14” بين خالد النبوي وشيرين رضا عادية، بالقول: “القبلات بقت حاجة عادية في السينما من 20 سنة، وأنا مش هغير نفسي عشان الجمهور هما اللي محتاجين يتعالجوا”… موضحاً أن للقبلات معنى ومغزى درامي في الفيلم وهي تمثل الحب وتكون في سياق السيناريو.

وبعد أزمة تصريحات المخرج نشرت زوجته الفنانة ياسمين رئيـس، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في أول تعليق لها بعد أزمة تصريحات زوجها هادي الباجوري.

وكتبت ياسمين رئيس قائلة: “تتغير المرأة كثيرًا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدًا، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه”.

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