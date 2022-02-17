حبيبة تامر حسني السابقة تؤكد طلاقه لبسمة بوسيل وتنشر هذا الدليل.. تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الخميس 17 فبراير 2022 02:47 مساءً - تصدّر اسم الفنانة جليلة المغربية وتامر حسني محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد حديث الأولى عن حبها الشديد للأخير، بالرغم من أنها عـانت كثيرًا بسببه في حياتها بعد تخليه عنها وزواجه من ابنة موطنها بسمة بوسيل وإنجاب أبناءه مايا، وتاليا، وآدم.

وكانت المغربية جليلة، قد أجرت مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين، وطلبت من الجمهور الذين يتحدثون عن علاقتها بالفنان تامر حسنـي، وأنَّها تؤثر على حياته بالسلب خصوصًا وأنَّه أصبح رجلًا متزوجًا ولديه أسرة وحياة عائلية مستقرة، بأن يرحموها لأنّها لا تريد هــدم علاقة تامر بزوجته إطلاقًا.

جليلة: عدت لـ تامر حسني بعد انفصاله عن زوجته

أشارت جليلة في اتصالها الهاتفي، إلى أنَّها مازالت تحب تامر حسني بحبه وبمـوت عليه، مؤكّدة أنَّه عندما عاد إليها وتجددت علاقتهما أخبرها أنه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل منذ عام ونصف.

وأضافت جليلة، باكية أنَّها تريد الرحمة من الناس : أنا أحبه وأموت عليه وهو نفس الشيء، وفي تفاصيل ما أقدر أقولها احترامًا للطرف الثاني، وفي حاجات ما أقدر اتكلم وأصرح عنها، متابعة: كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة.

واستطردت جليلة قائلة: أخبرني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني.

جليلة عن حبها لتامر حسني: ارحموني

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتصدّر فيها اسم جليلة وتامر حسني محركات البحث، إذ سبق عقب إعلان بسمة بوسيل في عام 2020 انفصالها عن زوجها تامر حسني وأنهما يسيران في إجراءات الطلاق، ظهرت جليلة وهي ترقص في سيارتها وتزغرد فرحًا بهذا الخبر، وذلك بعد ظهورها في لقاء تليفزيوني تبـكي بسبب تخلي حبيبها عنها لصالح امرأة أخرى.

واستقرت الأمور بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد ذلك وتصالحا، ووجه تامر رسالة لزوجته أكّد لها فيها مدى حبه بقوله: بحبك يا متهورة.

جليلة تُثير الجدل حول إرتباطها رسميًا بتامر حسني

هذا وقد أثيرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية، بعدما أعلنت البلوجر المغربية جليلة، خبر خطوبتها، على أنغام أغنية “عمري ابتدى” لحبيبها السابق الفنان تامر حسني.

وعند سؤالها عن حقيقة عودتها للفنان تامر حسني، خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي لم تنفي او تؤكد حقيقة الأمر، الأمر الذي أثار بذلك تكهنات متابعيها حول علاقتها وعودتها إلى تامر حسنى بعد سنوات من الانفصال العاطفي.

كما نشرت جليلة عبر ”ستوري” حسابها بموقع «إنستجرام» فيديو ظهرت فيه في مكان بنفس ديكور لمنزل تامر حسنـي ظهر فيه الأخير في فيديوهات وصور سابقة، هذا الفيديو التى شاركته جليلة تم تداوله بكثافة على شبكات التواصل الإجتماعي، بإعتباره دليل على عودتها للمطرب المصري.

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