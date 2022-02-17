شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نجوم "نقل عام" يودعون لوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى المخرج عادل أديب من تصوير آخر مشاهد مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة، اليوم الخميس، بحضور معظم الفنانين المشاركين فى المسلسل وذلك بعد فترة تصوير استغرقت 3 أشهر، حيث يتم عرض حلقاته حالياً على قناة ON ويحقق ردود أفعال متميزة وتفاعل على السوشيال ميديا مع أحداثه.

مسلسل "نقل عام" انطلق عرضه يوم 29 يناير الماضى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

مسلسل "نقل عام"، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذى يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم فى العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه وتدور الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.