محمد إمام يتسبّب بأزمة في أحد شوارع مصر.. ماذا حدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد عادل إمام عن الصعوبة التي واجهها خلال تصوير مشاهد فيلمه الجديد “عمهم” في الشارع وذلك بعد تجمهر عدد كبير من الأطفال حوله.

ونشر إمام عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه وقد تجمهر الأطفال حوله في أكثر من مكان، حيث كانوا حريصين على التقاط الصور له باستخدام الموبايل والاقتراب منه، وهتف الأطفال باسم مسلسليه “النمر” و”هوجان”، ليخرج من بينهم بصعوبة في كل مرة. وبعد قيامه بتحيتهم قام بعض الأطفال بملاحقة سيارته.

يذكر أن فيلم “عمهم” تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته سيد رجب ومحمود حافظ وهدى المفتي وأيتن عامر، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، وهو التعاون الثاني بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي بعد فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، وشارك في بطولته ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.