هذه الأمور تتمنى زينة توديعها في 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من أحد لقاءاتها التليفزيونية ظهر خلالها المذيع وهو يوجه لها سؤالاً حول الأمور الأربعة التي تكرهها في العام الماضي 2021، وتقول لها “يلا باي” في 2022.

وردت زينة على سؤال المذيع بقولها: “أقول يلا باي للضعف، يلا باي للدموع، يلا باي للكسل، ويلا باي شوية للحب”، وعلقت على الفيديو بقولها: “أنا آسفة يا 2021.

وكانت زينة قد احتفلت بعيد الحب عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، بنشر فيديو طريف يحتوى على مشاجرة بين رجل وزوجته بالعصا والشوم، وعلقت على الفيديو، قائلة: «Happy Valentine’s Day ، بس أموت وأعرف مين اللي سرب الفيديو ده، عجبني الواد الكبير وهو بيلسع ويجري”.

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة عدد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، منهم أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، وغيرهم من الفنانين الكبار، تأليف ورشة الكاتب أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.