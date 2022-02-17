هاني عادل: الطلاق ليس نهاية الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال إبدائه رأيه في مسلسل “​البحث عن علا​” الذي يشارك في بطولته مع الممثلة التونسية ​هند صبري​، قال الممثل المصري ​هاني عادل​ ان مسلسل “البحث عن علا” الذي تعرضه احدى المنصات عمل مميز ويحمل رسالة مهمة.

رسالة المسلسل حسب عادل هي ان الطلاق ليس نهاية الحياة، العمل يعطي فكرة انه أحياناً الحلم الذي نسعى وراءه قد لا يكون أفضل شيء لنا، هذه هي حالة علا التي كانت تحلم بالزواج لتصطدم بعمر الأربعين برغبة زوجها الذي يريد الطلاق.

مرور السنوات غيّر هشام الذي يلعب دوره هاني عادل ولكنه يهتم بشكل جيد بأولاده ويتعامل مع علا ايضاً بطريقة جيدة.

ويناقش المسلسل المؤلف من ست حلقات قضايا مهمة مثل البحث عن الذات والعلاقات بين الآباء والأبناء والصداقات والفرص الثانية.