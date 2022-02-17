كارول سماحة في دار الأوبرا المصرية.. سيدة الإحساس والرومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على أنغام أغنيتها الشهيرة “اطلع فيي هيك” وبفيض من الإحساس والرومانسية، أطلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة على الجمهور في حفلها بمناسبة عيد الحب بدار الأوبر المصرية في القاهرة.

اختارت كارول أن يكون صعودها إلى المسرح في دار الأوبر مختلفًا هذه المرّة، فألقت بعضًا من كلمات أغنية “اطلع فيي هيك” من خلف الكواليس، قبل أن تطلّ على الجمهور الذي استقبلها بحفاوة كبيرة، فصفقوا لها كثيرًا وظلّوا يهتفون باسمها طيلة السهرة.

ووسط جمهور عريض من مصر ومختلف البلدان العربية، حرص على أن يكون حاضراً ومتفاعلاً مع أوّل ظهور لـ”السيدة” منذ فترة في دار الأوبرا المصرية، قدّمت كارول سماحة مجموعة من روائع أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات من بينها ”سهرانين”، و”أقو”، و”خليك بحالك”، و”حبيت دلوقت”، و”مش هعيش” بالإضافة إلى أغنياتها الجديدة “شكرًا” و”يا شباب يا بنات” و”فوضى”.

تألقت كارول سماحة في الحفل بحضورها الرائع وشخصيتها المميزة وحركاتها المفعمة بالحيوية، وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الأغنيات التي قدّمتها على المسرح. وعبّرت كارول عن سعادتها بلقاء جمهورها في مصر في هذه المناسبة المميّزة، وفي بداية الأمسية أهدت مصر باقة من الورد الأحمر، عربون حب وشكر للبلد الذي احتضنها منذ 8 سنوات، كما وجهت تحية حب لزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

بدت كارول سماحة في الحفل بغاية الجمال والأناقة، إذ تألقت بفستان طويل من اللون الذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها. ولاقت إطلالة كارول إعجاب الجمهور، فتداول عدد كبير من المتابعين مقاطع مصوّرة من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.