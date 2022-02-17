مفاجأة ترافيس سكوت لـ كايلي جينير تذهل الجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينير،​ مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها الخاص على إنستغرام، تظهر لحظة عودتها إلى المنزل؛ لتجد مفاجأة خاصة، بانتظارها.

والمفاجأة عبارة عن عدد هائل من الورود مع لعبة كبيرة على شكل دب باللون الزهري، حضّرها لها حبيبها ​ترافيس سكوت.

يذكر أن كايلي جينير كانت قد كشفت عن اسم مولودها الجديد، وأطلقت النجمة، البالغة من العمر 24 عاماً، على طفلها، اسم “والف وبستر Wolf Webster”.

وكانت كايلي قد نشرت صورة على حسابها في إنستغرام، أعلنت من خلالها عن وضعها لمولودها الثاني من نجم الراب العالمي ​ترافيس سكوت.