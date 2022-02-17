زينة مكي تخرج عن صمتها وتكشف لأوّل مرّة أسرار طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور قرابة العام على ظهور خلافات في علاقة الفنانة اللبنانية زينة مكي بزوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، خرجت مكي عن صمتها، وكشفت عن طلاقها بشكل رسمي.

كشفت زينة مكي لأول مرة تفاصيل طلاقها، عندما حلت ضيفة في برنامج “spot on” الذي يقدمه الزميل رالف معتوق، مؤكدة أن أسباب الطلاق تعود إلى عدم مناسبة شخصيتها مع شخصية زوجها من بداية الزواج.

واستكملت زينة مكي حديثها قائلةً: “حاولنا جاهدين الحفاظ على هذه العلاقة ولكن فشلنا”، مشيرة إلى أن الخلاف على الأمور الجوهرية كان صُلب الموضوع، لذا لم يحالفنا الحظ في المضي قدمًا في زواجنا.

وتحدثت زينة مكي أيضًا عن موقف والديها من قرار الطلاق الذي تفشي للعلن: أهلي يدعمونني في قراراتي، هم دائمًا يبحثون عن ما يُرضيني ويطالبوني بفعله، وما أراه أفضل بالنسبة لي حتى لا تتفاقم الخلافات، لذا تفاديت ذلك بقرار الانفصال.

الجدير بالذكر أن زينة مكي كانت قد أثارت جدلًا حول موقف زواجها من نبيل خوري في مايو من العام 2021، عندما أقدمت على حذف صور زواجها من خوري بحسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.