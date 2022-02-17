شكرا لقرائتكم خبر عن ملحنين وشعراء "مسكوا الحديدة" وقدموا أنفسهم مطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر دائما المطرب المشهد، ومع كل نجاح له يلتف حوله الكثيرون طمعا فى التقاط صورة أو الفوز بإهداء بخط يده، لكن خلف هذا المطرب عددا من الشعراء والملحنين والموزعين هم الجندى المجهول فى مشوار هذا المطرب الناجح، تلك الهالة التى يفوز بها المطرب ربما تسيل لعاب الشعراء والملحنين من أجل الفوز بها فيلجأ معظمهم إلى الغناء من أجل التمتع بهذه الهالة .

وانتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة تحول عدد كبير من الشعراء والملحنين إلى عالم الغناء فالبعض منهم استطاع إصدار ألبومات خاصة به والبعض الآخر لجأ إلى الأغانى "السينجل"، فى السطور التالية نرصد عدد من الأسماء الكبيرة التى قدموا أنفسهم مطربين:

تامر حسين

آخر من اقتحم عالم الغناء من الشعراء تامر حسين، وجاءت تجربته تحت عنوان "جه اليوم"، ظهر الشاعر الغنائى تامر حسين، للمرة الأولى كمطرب، وشارك المطربة فيروز أركان، تقديم الأغنية التى طرحت عبر قناة الملحن والموزع الموسيقى عزيز الشافعى فى موقع "يوتيوب".

وعن ظهور الشاعر الغنائى تامر حسين، مطربا مع المطربة فيروز أركان، قال عزيز الشافعى: "هو صاحب الفكرة، ولديه حماس للغناء، ومن هنا جاءت فكرة إعادة تقديم الأغنية بشكل جديد، وظهوره فى الكليب الذى تولى تصويره وإخراجه خالد سند، وهى أيضا أول عمل من إنتاج شركتي.

عمرو مصطفى

ويعد الملحن عمرو مصطفى أشهر الأصوات الغنائية المنحدرة من عالم التلحين فقدم ألبوماً كاملاً بصوته بعنوان '' أيامي'' حظى بدعاية كبيرة والألبوم بالكامل من ألحانه وقدم من خلاله عدداً من الأغانى الرومانسية .

عمرو مصطفى أعلن وقتها أن موضوع الغناء "فى دماغه" من زمان، وأنه لن يقتصر على إصدار ألبوم غنائى فقط وإنما سيشارك فى حفلات وسيستمر بشكل قوى فى الغناء، لأنه يرى نفسه يمتلك مواصفات المطرب النجم، قبل أن يتراجع كمطرب ويتوقف عن إصدار أى أغنيات بصوته.

رامى جمال

الفنان رامى جمال من الملحنين الذين اتجهوا للطرب وحققوا نجاحا كبيرا فيه، حيث كانت بداية رامى فى الفن كانت عبر التلحين، فعلى عكس زملائه لمع أسمه أكثر فى عالم الغناء، وأصبح لديه جمهور كبير ينتظر ألبوماته.

استطاع رامى عمل توازن بين التلحين والغناء على الرغم من نجاحه كمطرب، فحافظ أيضاً على مكانته فى عالم التلحين، ومن أبرز أعماله كملحن أغنية"على حس حكايتنا" للنجمة اللبنانية إليسا فى ألبومها الأخير، كما يتعاون فى الفترة المقبلة فى ألبوم حميد الشاعرى، "بحلم بيك" لساموزين و"بسلم عليك" مصطفى قمر.

عزيز الشافعى

عزيز الشافعى بجانب الشعر والألحان، قدم عدد من الأغانى الوطنية بصوته من أشهرها أغنية وطنية بعنوان "يابلادى" والتى طرحت فى أعقاب ثوره يناير، كما قدم عدد من الأغانى لنادى الزمالك.

ومن أشهر ألحانه "متزعليش يا مصر" للفنان "هشام عباس" و "حب جامد"، و"واحشني" للفنانة "جنات، كما لحن أيضاً "ابن بلد" لمحمد فؤاد، و آخر ألحانه مع عمرو دياب بأغنية"يا بلدنا يا حلوة"، وسعد لمجرد أغنية"عدى كلام".

محمد رحيم

بدأ مسيرته الفنية مع ألحان عمرو دياب، وهى أغنية "وغلاوتك"، وعدد من الأغانى مع تامر حسنى فى بداية مشوار الفني، مع إليسا فى "عظيمة"، "بنحب الحياة"، "قهوة الماضى"، وعلى نهج الآخرين اتجه للغناء أيضاً وكانت بدايته كمغنى عبر أغنية "عارفه" لفيلم حسن طيارة للفنان خالد النبوى، و"تسأل عليا ليه"، و"أجمل ماشفت عين"، وأخر أغنية بصوته كانت تحمل اسم" الخميس حبوب".

يقول محمد رحيم: مسألة وجود المطرب الملحن موجودة من زمان من أيام عبد الوهاب وفريد الأطرش فهى ليست بدعة وعن نفسى قررت دخول مجال الغناء بعد أن أثبت وجودى فى عالم التلحين والمسألة ببساطة أن لدى موهبة أريد أن أخرجها وأعتقد أن اتجاهى للغناء لن يؤثر على كملحن .

تامر على

طرح تامر على مؤخرا ألبوما غنائيا تعاون فيه مع الشعراء بهاء الدين محمد ومحمد عاطف وتامر حسين وجمال الخولى ومحمد حامد وحسن مهران، كما ضم أغنية من كلمات الفنان محمد عطية، ومن الموزعين فهد وشريف مكاوى وأحمد أبراهيم وأسامة الهندى ووسام عبد المنعم ويحيى يوسف وأحمد وجيه.

أما أغانى الألبوم فجميعها من ألحان تامر على نفسه، وبرر ذلك بأنه سيقدم شكل خاص به فى ألبومه الجديد، وهو شكل فنى جديد، لذلك فضل أن يعرف عليه الجمهور أولا، وبعد ذلك فى التجارب الجديدة سيستعين بملحنين آخرين فى إعداد ألبوماته.

وعن قراره بالاتجاه للغناء، أوضح تامر: «لقيت فيه أغان تليق على صوتى وناس بتحب تسمع صوتى لأغانى من المطربين الذين تعاملت معهم.

وتابع: «أنا حابب أغنى لكى أقدم حاجة بصوتى بجانب التلحين وهى لها متعة أخرى طبعا، فيه أغانى تختار صوتى وطالما عملت أغنية وأحببت أسمعها أميل لها، فى الأول والأخر لو عملت لحن وقدمته لمطرب آخر هى ستنسب لى أيضا، مثلا أغنية (ناسينى ليه) لتامر حسنى كانت سأغنيها وعملت معه فى بدايته (عرفت اللى فيها) ثم انقطع التعامل، ثم قررت تلحين له (ناسينى ليه) وأصبحت من أنجح أغانيه.

مصطفى جاد

طرح الملحن مصطفى جاد، فى نوفمبر الماضى، أول أغانيه التى تحمل اسم "انتى بتاعتى" وتحمل مزيجًا بين موسيقى الـPop والـ EDM، وهى من كلمات أحمد سرور وألحان مُصطفى جاد وتوزيع موسيقى MAZ، أمّا الميكس والماسترينج فلـ MAZ &LATINO.

وتعد الأغنية، هى التجربة الأول لمصطفى جاد كمطرب وذلك بعد تعاونه كلمحن مع عدد كبير من المطربين، وتأتى الأغنية ضمن مشروع موسيقى غنائى يقوم من خلاله بطرح عدّة أغنيات مُنفردة بصوته على طريقة السينجل .