في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على أحلامها وسبب كره نجلها لأنور وجدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 17 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1918، وتعد من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين، وتزوجت من أنور وجدي وانفصلت عنه.

نستعرض لكم أحلام ليلى مراد وسبب كره نجلها لأنور وجدي، وذلك في السطور التالية:

قال زكي فطين عبدالوهاب، عن والدته الراحلة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي: "فيه أفلام كتيرة متكررة جمعت والدتي مع أنور وجدي.. وأنا مكنتش بحبه، لأنها كانت غيرة طفل على أمه، وبعد كدة لما كبرت أمي حكتلي عليه، وإنها اتعذبت معاه كتير، فمحبتهوش".

وتابع: "لما اتجوزت أنور وجدي كان بيحميها من سلطة أبوها، وبعد كدة أصبح هو السلطة نفسها، ووالدتي عمرها ما غنت على المسرح لأنها كانت بتترعب منه، وكانت تقولي مش عارفة إزاي أم كلثوم بتقعد 3 ساعات على المسرح، ده جبروت وكانت بتخاف جدا وخجولة جدا".

وعن أحلام والدته، فأضاف: "كانت أحلامها بسيطة جدا، وإنها تكون ست متزوجة وقاعدة في البيت تربي عيالها".

وكانت زيجة ليلى مراد الثانية من وجيه أباظة سرًا بسبب ممانعة عائلته العريقة الزواج منها، وأنجبت منه ابنها الأكبر أشرف أباظة، وتزوجت للمرة الثالثة من المخرج الكبير فطين عبدالوهاب وأنجبت "زكي".

يذكر أن الفنانة الكبيرة ليلى مراد، رحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر ناهز 77 عامًا.