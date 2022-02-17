أميرة العايدي تكشف لـ"الخليج 365" عن أغرب هدية تلقتها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أميرة العايدي، عن أغرب هدية تلقتها في عيد الحب.

وقالت العايدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"بحتفل بعيد الحب مع أولادي سارة ويوسف، واليوم ده أساسي بالنسبة لنا للإحتفال به، واتعودنا إن اليوم لما يجي كل واحد فينا يحضر للتاني مفاجأة، ودايما بيجيلي أكبر بوكيه ورد منهما هما الاثنين، وبيبقوا ماشيين به في الشارع والناس كلها بتتفرج عليهم".

وأضافت، أن أغرب هدية تلقتها في عيد الحب، كان عبارة عن "كلب صغير"، متابعة: "فرحت أوي عشان بحب الحيوانات أوي وتحديدا الكلاب، فكانت أجمل وأغرب هدية مكنتش متوقعاها".

يذكر أن آخر أعمال أميرة العايدي، كان مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك في بطولته ياسر جلال "جلال"، نور اللبنانية "ملك"، ومحمود عبدالمغني "الضابط يوسف"، ونرمين الفقي "هدى"، ورنا رئيس "شهد"، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومجدي فكري، وعدد آخر من الفنانين.