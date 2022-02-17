صور| داليا البحيري تظهر بدون مكياج.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، وظهرت فيها بدون مكياج

ونشرت "داليا" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، التي ظهرت فيهب بإطلالة رياضية، وعلقت قائلة: "صباح مثل هذا.. صباح الخير يا معجبتي الجميلة..لا مكياج".

وجاءت تعليقات الجمهور، على النحو التالي: "الجمال كله والحب كله، داليا" ، و"يا حبيبتي مش محتاجة ميك أب، قمر والله من غير أي حاجة"، "قمراية"، "عسل"، "قمر"

يذكر أن داليا البحيري، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز