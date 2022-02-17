أصالة تشارك جمهورها السعودي احتفلات يوم التأسيس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي الفنانة أصالة نصري حفلًا فنيًا كبيرًا، وهو الرابع لها ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، وذلك يوم 22 فبراير بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن حفل الفنانة أصالة نصري بمناسبة يوم التأسيس والذي سيشاركها فيه الفنان المصري رامي جمال، من خلال منشور عبر موقع “إنستغرام”، جاء فيه: “في 22 فبراير ننتظر حفله موسيقية مميزة مع الفنانة أصالة والفنان رامي جمال في البوليفارد سيتي”.

من جانبها عبّرت أصالة نصري عن سعادتها بلقاء جمهورها السعودي مجددًا وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “رح نجتمع على الفنّ بعاصمة روحي الرياض .. الأغاني حلوه والجديد منها كتير .. تحت مظلّة شركه تحترم ماتفعل .. تهتمّ بإسعاد النّاس وترتقي بتقديم الأفضل .. كمّ يوم وحنكون سوا حبايبي وأصحابي وأهلي من جميع أنحاء السعوديه استعدّوا للفرح”.

من جهته، علَّق رامي جمال عبر صفحته في “إنستغرام” على المنشور نفسه قائلاً: “جمهور الرياض الغالي نشوفكم يوم 22 مع أختي أصالة في حفل مختلف جداً، لأنه في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس إن شاء الله”.