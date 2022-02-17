“لازم تتحل”.. حملة لدعم حمو بيكا بعد منعه من الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ساند عدد من الفنانين والإعلاميين مغني المهرجانات ” حمو بيكا ” الذي تعرض لوعكة صحية مؤخراً دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

وطالب المساندون لـ ” حمو بيكا” بعودته للساحة الغنائية، خاصة بعد منعه من تقديم أي حفلات من قبل نقابة المهن الموسيقية إلا بعد تخطي اختبارات النقابة وعدد من الشروط الآخرى.

من جانبها وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر، طالبته من خلالها بالتراجع عن قرار منع المهرجانات والسماح لحمو بيكا بالعودة مرة آخرى ، قائلة ” حمو بيكا فعلا تعبان، وأنت ملك الاحساس يا استاذ هاني شاكر، وانا مش بدافع عن حمو بيكا، ولو أى حد في موقف حمو بيكا ووصل لتلك المعاناة هدافع عنه.

فيما حرصت الفنانة بشرى على دعمه بعد أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها عقب ظهوره في إحدى البرامج التليفزيونية، وحديثه عن الظلم الذي تعرض له على مدار خمس سنوات مع نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت عبر “ستوري” على “إنستجرام”: “سلامتك يا حمو ربنا يعافيك، وأزمتك تتحل، أصلها لازم ستحل”.

الشاعر بهاء الدين محمد كان من أول من دعم ” حمو بيكا ” بعد قرار منعه من الغناء والتعامل الفني معه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر.

فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيسبوك “..” عايز اعترفلكم بحاجة أنا بحب حمو بيكا جدا بتلقائيته وفنه.. ياريت محدش يضايقه”.