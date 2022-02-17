شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإعادة مسلسل "رهبة" من جديد واعتذار فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى القائمون على مسلسل "رهبة" للمخرج عادل الأعصر، والذى كان يحمل اسم "فوبيا"، محاولات لإعادة العمل إلى الحياة مرة أخرى واستئناف تصويره بعد توقف سنوات، حيث بدأ صناع العمل في التحدث مع أبطاله من أجل استكمال تصويره مره أخرى، وفى نفس الوقت اعتذر فتحى عبد الوهاب عن بطولة العمل بعد التعاقد معه العام الماضى.

مسلسل "رهبة" يشارك في بطولته أيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

الجدير بالذكر أن المسلسل توقف على مدار الأربعة سنوات الماضية، حيث تم تصوير بعض مشاهده عام 2017 تحت اسم فوبيا، وكان البطل وقتها خالد الصاوي، قبل أن يتوقف ويدخل في أزمات وصلت إلى ساحة القضاء، وجرى محاولة استئناف تصويره العمل الماضى ولكن لم تكتمل هذه المحاولات واستمر في التوقف.

وفى سياق آخر يصور فتحى عبد الوهاب حالياً مشاهده في مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يشارك في بطولته مى عز الدين، طارق لطفى، أحمد أمين، رياض الخولى، وهبة عبد الغنى وضيفة الشرف وفاء عامر وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى